178.000 illegale Grenzübertritte in EU im vergangenen Jahr

Die Zahl der illegalen Grenzübertritte an den Außengrenzen der EU ist im Jahr 2025 um mehr als ein Viertel (26 Prozent) auf etwa 178.000 gesunken. Dies geht aus ersten konsolidierte Zahlen der EU-Grenzschutzbehörde Frontex vom Donnerstag hervor.

"Das ist ein Ergebnis stärkerer Außengrenzen und wirksamer internationaler Partnerschaften. Seit 2023 haben sich die Ankünfte mehr als halbiert – ein positives Signal. Das bedeutet, dass weniger Menschen geschleust werden, weniger Menschen Missbrauch erleiden und weniger Leben in Gefahr geraten", zeigt sich EU-Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) erfreut. "Diese Ergebnisse zeigen, dass unsere Migrationsdiplomatie wirkt. Angesichts einer äußerst instabilen globalen Lage bleiben wir wachsam und werden unsere Arbeit konsequent fortsetzen." Lage weiter unsicher Gleichzeitig warnt Frontex, dass die Lage an den europäischen Außengrenzen weiterhin unsicher bleibt. Migrationsdruck könne sich rasch zwischen Routen verlagern und werde durch Konflikte, Instabilität und Schleusernetzwerke beeinflusst. Zudem sieht sich Europa weiterhin dem Risiko ausgesetzt, dass feindlich gesinnte Akteure Migrationsbewegungen gezielt ausnutzen, um Druck auf die Außengrenzen der EU auszuüben.

Mit Blick auf die Zukunft werde 2026 laut Frontex ein entscheidendes Jahr für das europäische Grenzmanagement sein. Der EU-Pakt zu Migration und Asyl wird Mitte 2026 vollständig anwendbar und soll die umfassendste Reform des europäischen Migrations- und Asylsystems darstellen. Parallel dazu sollen weitere Änderungen im Grenzmanagement in Kraft treten, darunter die vollständige Einführung des Einreise-/Ausreisesystems (EES) sowie der geplante Start des Reisegenehmigungssystems ETIAS im Laufe des Jahres.