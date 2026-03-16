Botschafterin an Bord: Frontex-Boot vor griechischer Insel gekentert

Vor der griechischen Insel Kastellorizo ist ein Boot der europäischen Grenzschutzagentur Frontex gekentert. Wie der griechische Rundfunk ERTNews unter Berufung auf die Küstenwache berichtete, wurden dabei vier der fünf Insassen verletzt, darunter auch die estnische Botschafterin in Griechenland. Die Diplomatin habe sich nach Angaben aus diplomatischen Kreisen zu einem Besuch auf der Insel und bei der dort eingesetzten Besatzung eines estnischen Patrouillenbootes aufgehalten.