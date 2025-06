Merz nächtigt bei Trump wie die Queen – im feinsten Bett Amerikas

Wenn am „Blair House” zwei Gehminuten schräg gegenüber von Donald Trumps Amtssitz an der Pennsylvania Avenue in der Nacht zu Donnerstag die deutsche Flagge gehisst ist, weiß man: Friedrich Merz ist in der Stadt. Bei seinem Antrittsbesuch in Washington wird der Bundeskanzler in einem von außen unscheinbaren Backsteinbau nächtigen, an dem täglich Hunderte Touristen meist achtlos vorbeilaufen.