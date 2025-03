Merz' Plan geht auf: Deutscher Bundesrat stimmt für Lockerung der Schuldenbremse

Nach dem Bundestag hat am Freitag auch der Bundesrat dem milliardenschweren Finanzpaket von Union und SPD zugestimmt. In der Länderkammer kam die nötige Zweidrittelmehrheit zustande - damit kann die Schuldenbremse gelockert werden, um höhere Verteidigungsausgaben zu ermöglichen und ein Sondervermögen für Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro einzurichten.

Das Finanzpaket ist das erste große Prestigeobjekt des Wahlsiegers und höchstwahrscheinlich nächsten deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU).