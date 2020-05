Frauen klagen Recht auf Kampf ein

Frauen dürfen schon bisher in Kampftruppen ihren Dienst leisten, allerdings nur in Funktionen wie Sanitäter oder Aufklärungsoffizier. An kleinen Kampfeinheiten, wie sie vor allem in den jüngsten Kriegen im Irak und Afghanistan gegen Aufständische und Milizen eingesetzt wurden, dürfen sie allerdings gar nicht teilnehmen.

Zwar gibt es in der Armee längst Methoden, um dieses Verbot zu umgehen und Soldatinnen trotz allem in Kampfeinsätze zu schicken, doch das läuft alles unter der Hand. Damit aber fällt einer der wichtigsten Effekte solcher Fronteinsätze weg: Der rasche

Aufstieg in der Militärhierarchie.

Denn wie in den meisten Armeen macht sich auch bei den US-Streitkräften Kampf­erfahrung bezahlt. Diese gilt als wichtigster Faktor für Beförderungen. Daher, so das Argument der Bürgerrechtler, hätten Frauen weit größere Mühen, in der US-Armee die Karriereleiter hinaufzusteigen.

In der Praxis allerdings haben vor allem die Kriege im Irak und in Afghanistan das Verbot weitgehend überflüssig gemacht. Schlicht deshalb, weil bei diesen Einsätzen grundsätzlich nicht klar ist, wo Front und Kampfzone eigentlich sind und wie man daher verhindern kann, dass jemand kämpfen muss. Vom Sterben jedenfalls hat das Verbot die US-Soldatinnen nicht abgehalten. 150 von ihnen sind im Irak und in Afghanistan von feindlichen Kämpfern getötet worden.