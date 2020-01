Giffey soll für die SPD die Hauptstadt Berlin retten

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller zieht sich vom Landesvorsitz der SPD zurück, wie am Mittwoch bekannt wurde. Neue SPD-Chefin in Berlin soll die Familienministerin Franziska Giffey werden, vorerst gemeinsam mit Fraktionschef Raed Saleh. Giffey gilt als Hoffnungsträgerin der SPD - auch auf Bundesebene und damit für die kommende Bundestagswahl, die planmäßig 2021 stattfindet.

Schwache Umfragen für Hauptstadt-SPD

Bis vor zwei Jahren war Giffey noch Bezirksbürgermeisterin in Berlin. Auch in der Berliner SPD wird die populäre Pragmatikerin als Hoffnungsträgerin gesehen, die Sozialdemokraten wieder stärker zu machen. In Umfragen war die Berliner SPD mit etwa 15 Prozent zuletzt nur noch viertstärkste Partei hinter Grünen, Linken und CDU.