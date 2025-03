"Historisch": Die letzte Männerbastion der Schweiz ist gefallen

Die Christlich-Soziale Politikerin Franziska Biner von der Partei Die Mitte hat am Sonntag Schweizer Geschichte geschrieben. Im südlich gelegenen Kanton Wallis - international bekannt für das Matterhorn und seine Luxus-Alpenresorts - hat sie es als erste Newcomerin seit 1993 geschafft, gleich im ersten Wahlgang das absolute Mehr zu holen. Kantonsregierungen werden in der Schweiz direkt gewählt.

Sie hat auch wider Erwarten bisherige Staatsräte deutlich überholt - darunter ihren Parteikollegen und langjährigen Vollblutpolitiker Christophe Darbellay, den sie auf den zweiten Platz verwies.

Und: Biner ist in der 200-jährigen Geschichte des Kantons die erst zweite Frau überhaupt in der Walliser Regierung, die erste, Sozialdemokratin Esther Waeber-Kalbermatten, ist vor vier Jahren zurückgetreten. Mit Biners Wahl gibt es aktuell keine rein männlich regierten Kantone in der Schweiz mehr. Als Wallis 2021 das letzte Mal wählte, gab es noch in sechs weiteren Kantonen keine einzige Frau in der Regierung.