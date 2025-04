Klein beigeben, gar eine eigene Schuld eingestehen – mit ihr nicht. Das machte Marine Le Pen bei ihren ersten Auftritten seit dem für sie verheerenden Urteil im Prozess wegen der Veruntreuung von EU-Geldern klar. Sie habe sich nichts vorzuwerfen, sei Opfer einer politisch gelenkten Justiz, erklärte die Rechtsextreme mit zorniger Miene. So einfach werde sie sich nicht ausschalten lassen, sondern „gegen diese Ungerechtigkeit kämpfen“.

Unterstützung von Putin

Die Richter hatten sie zu vier Jahren Haft, davon zwei auf Bewährung, 100.000 Euro Bußgeld und das auf fünf Jahre befristete Verbot, bei Wahlen anzutreten, verurteilt. Le Pen ging in Berufung, doch die Unwählbarkeit tritt sofort in Kraft. Damit ist die Favoritin für die Präsidentschaftswahl 2027 davon ausgeschlossen. Bei einer Sitzung ihres rechtsextremen Rassemblement National (RN) am Dienstag legte sie nach: Das System habe „die Atombombe herausgeholt“, wolle ihr die Wahl „stehlen“. „Im Land der Menschenrechte haben Richter Praktiken eingeführt, von denen man dachte, sie seien autoritären Regimen vorbehalten“, klagte sie.

Paradoxerweise bekam sie gerade von den Vertretern solcher Regimes Unterstützung – Ungarns Premier Orban bezeichnete das Urteil als eine „Kriegserklärung aus Brüssel“, Putin-Sprecher Peskow sah einen Verstoß „gegen demokratische Normen“. Auch US-Präsident Trump sowie Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro äußerten sich kritisch.