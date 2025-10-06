Nächster Premier-Rücktritt: Frankreich sinkt tiefer in die Krise

Groß waren die Erwartungen an den französischen Kurzzeit-Premierminister Sébastien Lecornu gewesen, das Land mit viel Verhandlungsgeschick aus der politischen Sackgasse zu führen. Am Montag war jedoch sein Scheitern besiegelt: Nach nur knapp vier Wochen im Amt reichte er seinen Rücktritt bei Präsident Emmanuel Macron ein, der diesen annahm. "Nie dagewesene Krise" Das hatte alarmierte Reaktionen zur Folge: Der Sender France Info sprach von einer „nie dagewesenen Krise“. Lecornu selbst versuchte, die Gründe für seinen Misserfolg in einer kurzen Ansprache vor der Presse zu erklären. „Premierminister zu sein, ist eine schwierige Aufgabe, besonders in diesen Zeiten“, sagte der 39-jährige langjährige Verteidigungsminister. Er habe versucht, einen Weg des Kompromisses zu ebnen, und tatsächlich, „es fehlte nur sehr wenig, um es zu schaffen“. Aber die Vertreter der Oppositionsparteien hätten Maximalforderungen vorgebracht, überwiegend mit roten und selten mit grünen Linien gearbeitet.

Seit den vorzeitig von Macron ausgerufenen Parlamentswahlen im Sommer 2024 ist diese in drei große Blöcke geteilt: die Rechtsextremen, das Mitte-Rechts-Lager hinter dem Präsidenten und die linken und grünen Parteien. Um zumindest ein Haushaltsgesetz durchzubringen, benötigte Lecornu die Zusicherung von Teilen der Opposition, ihn nicht zu stürzen. Erst am Sonntagabend war seine neue Regierungsmannschaft vorgestellt worden, die sich sehr wenig von der vorherigen unterschied.

Kein „Bruch“ erkennbar Der von Lecornu angekündigte „Bruch“ mit alten Gepflogenheiten war nicht erkennbar. Vor allem eine Personalie wurde mit Entsetzen aufgenommen: Bruno Le Maire sollte Verteidigungsminister werden – ausgerechnet Macrons ehemaliger Wirtschafts- und Finanzminister, der als einer der Hauptverantwortlichen für die angespannte Budgetlage und die hohe Verschuldung gilt.

Die Republikaner, deren Mitglied Le Maire einst war, fühlten sich übergangen. Sie stellten ihre Beteiligung an der Regierung plötzlich wieder in Frage, wollten am Montagmittag darüber entscheiden. Lecornu kam ihnen mit seiner Blitz-Entscheidung zuvor. RN ruft zu Neuwahl auf Damit warf er nach seinen Vorgängern François Bayrou und Michel Barnier das Handtuch, noch bevor er eine Regierungserklärung halten konnte. Diese war für den heutigen Dienstag geplant. Wie es nun weitergeht, liegt in der Hand von Macron, der zunächst nicht in Erscheinung trat und den Spekulationen viel Raum ließ. Ihm bleiben nur wenige Optionen. Seinen eigenen Rücktritt noch vor der regulären Präsidentschaftswahl 2027, den ein Teil der Opposition längst fordert, hat er ausgeschlossen. Er kann einen weiteren Premierminister ernennen, der allerdings mit denselben Schwierigkeiten konfrontiert wäre wie die bisherigen – der Zersplitterung des Parlaments und der Unversöhnlichkeit der jeweiligen Lager. Eine weitere Auflösung der Nationalversammlung wird immer wahrscheinlicher, die neue Parlamentswahlen nach sich ziehen würde. Ob das zu klareren Verhältnissen führen könnte, ist ungewiss. Vor allem der rechtsextreme Rassemblement National (RN) erhofft sich Zugewinne und ruft zu einem neuen Urnengang auf.