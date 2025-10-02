Erneuter Protesttag in Frankreich: Landesweit 160 Demos angemeldet

In Frankreich wollen am Donnerstag erneut zahlreiche Menschen auf die Straßen gehen, um gegen die von Präsident Emmanuel Macron betriebene Wirtschaftspolitik zu protestieren. Mehrere Gewerkschaften haben zu Kundgebungen und Streiks aufgerufen. Es ist der dritte landesweite Protesttag seit der Amtsübernahme von Premierminister Sébastien Lecornu. Bisher sind etwa 160 Demonstrationen angemeldet.

Lecornus Budgetentwurf ist noch nicht bekannt. Eine erste Fassung soll aber am Donnerstag dem Staatsrat vorgelegt werden. Lecornu will am Freitag noch mit den Sozialisten verhandeln, denen bei der Haushaltsdebatte eine entscheidende Rolle zukommt. Mit der Vorstellung eines neuen Regierungsteams wird am Samstag gerechnet. Mehrere führende Kabinettsmitglieder dürften ihre Posten behalten. Allerdings braucht Frankreich einen neuen Verteidigungsminister, da zuletzt Lecornu selbst dieses Amt innehatte.