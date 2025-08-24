Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Leiter eines Freizeitparks in Südfrankreich, der 150 israelischen Kindern und Jugendlichen den Zutritt verwehrt hatte, ist wegen "Diskriminierung auf Grund der Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit oder der Nationalität" angeklagt worden. Ihm drohen wegen "Diskriminierung" durch das Zutrittsverbot fünf Jahre Haft und ein Bußgeld in Höhe von 75.000 Euro, teilte die Staatsanwaltschaft in Perpignan am Samstag mit.

Israelischen Kindern wegen "Sicherheitsgründen" Zutritt verweigert Demnach wurde der 52-Jährige, der am Donnerstag in Gewahrsam genommen worden war, nach einer Vernehmung am Samstag wieder freigelassen. Er sei den Justizbehörden bisher nicht bekannt gewesen. Laut Staatsanwaltschaft sagte er aus, dass er die Gruppe nicht aus "ideologischen Erwägungen" zurückgewiesen habe, sondern aus "Sicherheitsgründen". Nach Angaben der Ermittler wurden die israelischen Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 16 Jahren nicht in den Park eingelassen, obwohl sie "seit längerer Zeit reserviert" gehabt hätten.

Antisemitische Vorfälle in Frankreich nehmen "explosionsartig zu" Die israelischen Jugendlichen, die ihren Urlaub in Spanien verbringen, seien nach dem Vorfall in drei Bussen an einen anderen Ort in Frankreich gefahren worden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Gendarmerie habe für ihre Sicherheit gesorgt. Porté-Puymorens liegt nahe der Grenze zu Spanien. Innenminister Bruno Retailleau sagte am Freitag, er hoffe, dass die Justiz in dem Fall "sehr streng" vorgehen werde. "Wir dürfen nichts durchgehen lassen", fügte er an, antisemitische Vorfälle nähmen in Frankreich derzeit "explosionsartig zu".