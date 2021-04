Forschungskommissarin: "Wir brauchen kein europäisches Google"

Wir haben brillante Forscher in Europa, aber kein google, Apple, Alibaba. Brauchen wird ein europäisches Google?

Wir haben kein Problem mit Start-ups. Mit 140.000 davon gibt es in Europa mehr als in den USA. Unser Problem liegt darin, dass zu wenige Start-ups zu Scale-ups werden…also Unternehmen, die sich etablieren können. Nach Bevölkerungszahl gemessen haben die USA dabei vier Mal mehr davon als die EU. Das Risikokapital in der EU ist vier bis fünf Mal niedriger als in den USA, und das spiegelt sich bei den „Unicorns“ wider (Start-up-Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarden Euro).

USA und China weisen je 45 Prozent davon auf, die EU nur 7,2 %. Bei Tech-Riesen sieht es noch schlimmer aus. Die Folge dieses Mangels an Unicorns und Tech-Riesen ist die technologische Abhängigkeit.

Aber es gibt dennoch Hoffnung für Europa. Eine neue Welle der Innovation in Deep-Tech baut sich auf. Die künftigen Unicorns und Tech-Giganten werden auf Deep-Tech basieren, das an der Kreuzung steht zu synthetischer Biologie, Künstlicher Intelligenz und neuen Materialien. Alles beruht auf Wissenschaft. Deswegen hat Europa nun die Möglichkeit, seine Führung in der Wissenschaft zu einer Führung der neuen disruptiven Deep-Tech-Innovationen auszubauen.