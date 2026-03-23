Ausland

FDP-Chef Christian Dürr kündigt Rücktritt an

Bei den vergangenen Landtagswahlen verpasste die FDP den Einzug in die Landtage. Die Partei ist seit einem Jahr auch nicht mehr im Bundestag vertreten.
23.03.2026, 16:29

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Free Democratic Party's (FDP) party convention in Berlin

Nach dem Ausscheiden der FDP aus dem rheinland-pfälzischen Landtag hat Bundesparteichef Christian Dürr Berichten zufolge seinen Rücktritt angekündigt. Die gesamte Parteispitze solle im Mai neu gewählt werden, berichteten die Nachrichtenagentur AFP und das Portal Politico unter Berufung auf Parteikreise. Eine Stellungnahme Dürrs lag zunächst nicht vor.

Die FDP wird nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am Sonntag nicht mehr in den Landtag einziehen, da sie die Fünf-Prozent-Hürde nicht erreichte. Auch bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg vor zwei Wochen hatte die FDP den Einzug ins Parlament verpasst. Im vergangenen Jahr war die Partei außerdem aus dem Bundestag geflogen, nachdem sie zuvor im Bund der Ampelregierung mit SPD und Grünen angehört hatte.

Dürr war auf den Rückzug Christian Lindners als Parteichef gefolgt und zuvor Fraktionschef im Bundestag gewesen. Dürr war im Vorjahr mit 82 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. 

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