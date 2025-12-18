FBI-Vize tritt zurück

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bevor er FBI-Vize wurde, verbreitete er in seinen Podcasts Verschwörungstheorien - nun hat Dan Bongino seinen Rücktritt als stellvertretender Chef der US-Bundespolizei angekündigt. Er werde das Amt zum Jänner aufgeben, schrieb Bongino auf der Plattform X. US-Präsident Donald Trump, der seinem Anhänger kurz nach Amtsantritt zu dem Job verholfen hatte, sagte gegenüber Reportern: "Dan hat großartige Arbeit geleistet. Ich glaube, er möchte zurück zu seiner Show."

Vom rechten Podcaster zum FBI-Vize Vor seiner Ernennung zum FBI-Vize hatte Bongino als Fernsehkommentator bei Fox News ("Unfiltered with Dan Bongino") und in seinen rechtslastigen Podcasts Verschwörungstheorien verbreitet. Im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zweifelte er die im Obduktionsbericht festgehaltene Todesursache Suizid an - und äußerte die Vermutung, dass der einflussreiche Finanzier in seiner Gefängniszelle getötet wurde, um die Taten Dritter zu verschleiern. Nachdem er dann in die Leitungsebene der mächtigen Bundespolizeibehörde aufrückte, sprach auch Bongino von Selbstmord.