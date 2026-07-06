Netanyahu warnt Trump: „Würde Kräftegleichgewicht stören“

Kurz vor dem NATO-Gipfel in Ankara hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu US-Präsident Donald Trump vor dem Verkauf von Kampfjets an die Türkei gewarnt. Netanyahu sagte am Montag dem US-Sender Fox News, die Türkei dürfe keine F-35-Maschinen oder Kampfjet-Triebwerke erhalten. Dies würde „das Kräftegleichgewicht im Nahen Osten stören“, das durch die israelische Lufthoheit garantiert werde und durch das US-Militär in der Region.

Trump: Werde Erdogan „sehr glücklich“ machen

Trump hatte zu dem Rüstungsgeschäft gesagt, er werde den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vermutlich „sehr glücklich“ machen. Experten rechnen damit, dass Trump Erdogan am Rande des am Dienstag und Mittwoch stattfindenden NATO-Gipfels rund 40 F-110-Kampfjettriebwerke zusagt. Die Türkei will sie in KAAN-Tarnkappenflugzeuge aus eigener Produktion einbauen. Sie sollen die veraltete F-16-Flotte der türkischen Luftwaffe ersetzen.