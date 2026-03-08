"Lauter Knall": Explosionen an US-Botschaft in Oslo

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bei einer Explosion am Eingang zur Konsularabteilung der US-Botschaft in Norwegens Hauptstadt Oslo ist in der Nacht auf Sonntag leichter Sachschaden entstanden. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei aus. "Es gibt keine Berichte über verletzte Personen", so die Exekutive. Zeugen berichteten von "aufsteigendem Rauch" und einem "lauten Knall". Ob die Detonation gegen 01.00 Uhr Ortszeit eventuell in Verbindung mit dem Iran-Krieg steht, war vorerst unklar.

"Drei Explosionen gespürt" "Wir haben festgestellt, dass die amerikanische Botschaft von einer Explosion getroffen wurde", bestätigte Polizeisprecher Mikael Dellemyr dem Sender NRK. "Wir haben drei Explosionen gespürt, die den Boden zum Beben brachten", sagte Kristian Wendelborg Einung, der mit Freunden in der Nähe der US-Botschaft auf ein Taxi wartete, gegenüber dem Fernsehkanal TV2. Ähnlich äußerten sich weitere Passanten im Gespräch mit Vertretern der norwegischen Zeitung "Verdens Gang". Es gebe aktuell "keine Angaben zur Art des Schadens, dem Explosionsherd und ähnlichen Details", erklärte Dellemyr, da "die Ermittlungen noch ganz am Anfang stehen". Ein Bombenkommando sei vor Ort, Ermittler untersuchten den Tatort, befragten Zeugen, während Diensthunde, Drohnen und Hubschrauber an der Suche "nach einem oder mehreren potenziellen Tätern" beteiligten waren, ließ die Polizei weiter wissen.