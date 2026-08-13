Explosion in Munitionsfabrik von Rüstungskonzern KNDS nahe Rom

Ein lauter Knall hat Donnerstagnachmittag die Anrainer in Colleferro rund 40 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Rom aufgeschreckt. Auf dem Gelände des Munitionsherstellers KNDS Ammo Italy kam es zu einem Brand und einer anschließenden Explosion.

Verletzt wurde offenbar niemand. Das Feuer und die anschließende Detonation sollen sich im Bereich der Verarbeitung und Pressung von Pulver ereignet haben.