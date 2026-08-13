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Italien

Explosion in Munitionsfabrik von Rüstungskonzern KNDS nahe Rom

Auf dem Fabrikgelände nahe Colleferro rund 40 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Rom laufen „komplexe Einsätze“ der Feuerwehr und Polizei.
13.08.2026, 17:42

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Ein lauter Knall hat Donnerstagnachmittag die Anrainer in Colleferro rund 40 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Rom aufgeschreckt. Auf dem Gelände des Munitionsherstellers KNDS Ammo Italy kam es zu einem Brand und einer anschließenden Explosion. 

Verletzt wurde offenbar niemand. Das Feuer und die anschließende Detonation sollen sich im Bereich der Verarbeitung und Pressung von Pulver ereignet haben.

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Das Unternehmen produziert unter anderem Munition mittleren und großen Kalibers für Land- und Seestreitkräfte sowie Treibstoffe für Raumfahrtträger. Der Standort in Colleferro gilt als strategisch wichtiger Produktionsstandort der italienischen Verteidigungsindustrie.

KNDS Ammo Italy gehört zum französisch-deutschen Rüstungskonzern KNDS. Das Unternehmen verfügt neben dem Werk in Colleferro über einen weiteren Standort in Anagni südlich von Rom. Die genaue Ursache der Explosion war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte untersuchten den betroffenen Bereich und prüften, ob von dem Zwischenfall weitere Gefahren ausgingen.

Agenturen, jde  | 

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