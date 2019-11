Experte zu EU-Budget: "Österreich hat einen neunfachen Nutzen"

Marc Fähndrich, dem Leiter der Wirtschaftspolitik in der Vertretung der EU-Kommission in Wien, sind die Kosten-Nutzen-Rechnungen mancher Mitgliedstaaten zu grob. Auch Nettozahler profitierten demnach von der EU und ihrem Binnenmarkt, auch wenn die Geldflüsse aus Brüssel die Zahlungen nicht deckten. ( Österreich etwa zahlt rund 3,27 Milliarden Euro im Jahr 2020.) Der Frieden und die Freiheiten, die die Union mit sich brächten, seien unbezahlbar.

Die finanziellen Vorteile aus dem gemeinsamen Binnenmarkt lassen sich sogar durch Studien belegen, argumentiert auch Hatto Käfer, wirtschaftspolitischer Berater der Kommissionsvertretung in Wien. Diese Studien berechnen zwischen 1.600 und 2.700 Euro mehr in der Tasche jedes einzelnen Österreichers pro Jahr, nur durch die Teilnahme am Binnenmarkt.