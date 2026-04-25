Experte: Ukraine ist Russland im Drohnenkrieg überlegen

Im zunehmend vom Einsatz von Kampfdrohnen bestimmten Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat laut dem österreichischen Militärexperten Gustav Gressel aktuell Kiew die Oberhand. Die ukrainische Armee setze derzeit ihre Mittel, "auch wenn sie zum Teil weniger sind, einfach besser und effizienter als die russische Seite" ein, sagte Gressel am Freitagabend in der "ZiB 2" des ORF.

Moskau verfolge im andauernden Krieg nach wie vor eine Zermürbungstaktik. Russland versuche, so viel Munition auf die Ukraine zu schießen, "bis die Fliegerabwehr entweder zusammenbricht oder die Gesellschaft des Ganzen müde ist", erklärte der Analyst, der an der Landesverteidigungsakademie in Wien forscht. Russlands Armee zeige sich allerdings zunehmend müde, die Verluste seien entsprechend groß. "Die Offensiven sind großteils erlahmt", sagte Gressel.