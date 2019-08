Ex-Parteichef Gabriel sieht SPD auf völlig falschem Kurs

Der frühere deutsche SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel attackiert den aktuellen Kurs seiner Partei. "Die SPD ist linker als die Linkspartei geworden und ökologischer als die Grünen", sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Ich bin sicher, dass die Mehrheit der Mitglieder diese Entwicklung ablehnt."

Der Kurs der SPD sei in den vergangenen Jahren immer unklarer geworden, kritisierte der frühere Außenminister. "Am Ende werden Formelkompromisse gebastelt, in denen sich jeder wiederfindet." Die breite Schicht der "leistungsbereiten Arbeitnehmer" habe sich in der SPD lange gut aufgehoben gefühlt." Jedoch habe eine Konzentration von Gruppen- und Minderheitenthemen dazu geführt, dass die Partei ihre eigentliche Wählerschaft aus den Augen verloren habe.