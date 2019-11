Ex-Neos-Politikerin Mlinar soll slowenische Ministerin werden

Der Posten des Ministers ohne Portefeuille, zuständig für Entwicklung und Kohäsionspolitik, ist seit September vakant, nachdem der bisherige Minister Iztok Puric aus persönlichen Gründen zurückgetreten war. Die SAB, die in der Minderheitsregierung den Posten hält, hat bisher noch keinen Nachfolger nominiert. Wie Bratusek erklärte, werde man mit der Nominierung aber die Bestätigung des Budgets abwarten, das sei auch mit Mlinar abgesprochen.

Im Gespräch mit der "Kleinen Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe) erklärt Mlinar: "Ich werde das nur machen, wenn ich die österreichische Staatsbürgerschaft behalten kann." Ein entsprechendes Schreiben habe sie bereits der zuständigen Magistratsabteilung in Wien sowie dem Innenministerium geschickt.

"Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen, habe Familie in Österreich, bin Mitglied der Volksgruppe und war Mitglied des Nationalrats und des EU-Parlaments", begründet die Kärntner Slowenin die Forderung, dass sie bei Erwerb der slowenischen Staatsbürgerschaft nicht die österreichische aufgeben müsse. Während der EU-Osterweiterung arbeitete sie für die EU-Kommission in Ljubljana ( Laibach) und habe dort auch eine Firma aufgemacht.