Abschied: Zwei Drittel der heimischen EU-Abgeordneten treten ab

Von Wehmut ist Paul Rübig nichts anzumerken. Dafür blieb auch keine Minute Zeit, in diesen hektischen Sitzungstagen des EU-Parlaments in Straßburg. Rübig ist der längstdienende österreichische EU-Abgeordnete, nach 24 Jahren als europäischer Mandatar ( ÖVP) hört der 65-jährige Oberösterreicher auf.

Es fühlt sich nur nicht nach nahender Pension an, während Rübigs Assistent schon wieder mahnend auf die Uhr blickt und den Abgeordneten zur nächsten Abstimmung ins Plenum drängt. Fünf Wochen vor den EU-Wahlen müssen in der letzten Sitzungswoche in Straßburg noch unzählige Dossiers vollendet werden.