EU und Großbritannien: Welche Beziehung nach der Scheidung?

In drei Wochen ist sie vorbei – die Mitgliedschaft Großbritanniens in der Europäischen Union. Höchste Zeit also für die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, im ausscheidenden Vereinigten Königreich noch einen Antritts- und gleichzeitig wohl auch Abschiedsbesuch zu absolvieren.

Und so herzlich von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson einander am Mittwoch in London auch begrüßten, ihre Botschaft an den jeweils anderen hätte gegensätzlicher nicht sein können: Die Chefin der EU drängt auf Zeit – genau die aber will der britische Regierungschef nicht zugestehen.

„Im Grund ist das unmöglich, bis Jahresende alle Themen zu bearbeiten“, gab von der Leyen zu bedenken. Johnson aber beharrt: Am 31. Jänner tritt Großbritannien aus der EU aus. Die bis Jahresende laufende Übergangsfrist, in der sich für die Briten vorerst nichts ändert, soll keinesfalls verlängert werden. In diesem kurzen Zeitrahmen aber müssen EU und Großbritannien Verträge aushandeln, wie sie künftig zusammenarbeiten wollen.

Zunächst geht es um einen Handelsvertrag. Dabei streben beide Seiten eine Partnerschaft mit „null Zöllen, null Quoten und Dumping“ an. Aber zu klären gilt es zwischen den frisch Geschiedenen noch viel mehr: Denn kooperieren wollen und müssen die EU und Großbritannien auch beim Klima-und beim Datenschutz, bei den Fischerei-Rechten, beim Verkehr, den Finanzdienstleistungen und ganz besonders bei Fragen der Sicherheit.