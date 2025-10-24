Spionage-Verdacht: Abgeordnete wollen ungarischen EU-Kommissar loswerden

Insgesamt 35 EU-Abgeordnete machen laut einem Bericht des Spiegel in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Druck, dem ungarischen Kommissar Olivér Várhelyi das Vertrauen zu entziehen und ihn aus der Kommission zu entlassen. Das Schreiben haben Sozialdemokraten, Grüne und Linke unterzeichnet, teilte das deutsche Nachrichtenmagazin im Voraus mit. Österreichische Abgeordnete sind nicht unter den Unterzeichnern des Briefs. Hintergrund sind demnach Recherchen des Spiegel, der belgischen Tageszeitung De Tijd und des ungarischen Recherchemediums Direkt36, wonach die ungarische Regierung und ihre Auslandsvertretung in Brüssel zwischen 2015 und 2017 versucht haben, Mitarbeiter in EU-Institutionen zu gewinnen, um an geheime Informationen zu gelangen. EU-Botschafter der ungarischen Vertretung war zu dieser Zeit Várhelyi, der heutige Gesundheitskommissar der EU.

"Seine Nähe zu den Vorgängen gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich des Vertrauens und der Integrität innerhalb des Kollegiums der Kommissare", heißt es in dem Schreiben. Es handle sich um einen weiteren "Skandal" bezüglich des ungarischen "Regimes", "das durch die Veruntreuung von EU-Geldern und anhaltende Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit" auffalle. Die Mitunterzeichnerin und EU-Vizeparlamentspräsidentin Katarina Barley (SPD) sagte dem Spiegel: "(Ungarns Regierungschef, Anm.) Viktor Orbán und seine Partei sind ein Sicherheitsrisiko für die Europäische Union, das wissen wir schon lange."