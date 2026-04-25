EU-Kommissar: Mehr Tempo bei der Verschärfung der EU-Asylpolitik

Trotz einer gestiegenen Zahl an Abschiebungen aus den EU-Ländern äußert sich EU-Migrationskommissar Magnus Brunner unzufrieden und pocht auf mehr Tempo bei der Verschärfung der EU-Asylpolitik. "Im Jahr 2025 wurden 28 Prozent der ausreisepflichtigen Migranten in der EU zurückgeführt. Das ist der bisher höchste Wert in diesem Jahrzehnt", sagte Brunner der "Welt am Sonntag".

"Mehr als 491.000 Personen sind im vergangenen Jahr ausreisepflichtig gewesen, rund 135.000 davon sind zurückgeführt worden." Grund dafür sei unter anderem das konsequente Vorgehen der Mitgliedstaaten, aber auch mehr Stabilität in einigen Aufnahmeländern und ein besseres Informationssystem. "Trotzdem kann uns die höhere Zahl von Rückführungen im vergangenen Jahr nicht zufriedenstellen", sagte Brunner.