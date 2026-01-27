"Mutter aller Deals": EU und Indien besiegeln Handelsabkommen
Zusammenfassung
- EU und Indien haben sich nach fast 20 Jahren auf ein umfassendes Handelsabkommen geeinigt.
- Das Abkommen soll den indischen Markt für EU-Unternehmen öffnen und gilt als strategischer Schritt angesichts globaler Spannungen.
- Vor Inkrafttreten ist eine juristische Prüfung geplant, die Umsetzung wird innerhalb eines Jahres erwartet.
Die EU und Indien haben sich nach fast zwei Jahrzehnten Verhandlungen auf ein umfassendes Handelsabkommen geeinigt. Der Pakt decke ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung ab, sagte der indische Ministerpräsident Narendra Modi am Dienstag.
Das Abkommen gilt als strategischer Schritt beider Seiten, um sich angesichts der angespannten Beziehungen zu den USA wirtschaftlich breiter aufzustellen. Modi bezeichnete die Einigung als "Mutter aller Deals", die den 1,4 Milliarden Menschen in Indien und der Bevölkerung Europas große Chancen eröffne.
Details werden im Laufe des Tages vorgestellt
Das Abkommen ebnet den Weg für die Öffnung des bislang stark abgeschotteten indischen Marktes für Unternehmen aus der Europäischen Union, die bereits jetzt der größte Handelspartner des Landes ist. Modi und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wollen die Details im Laufe des Tages auf einem Gipfel in Neu-Delhi offiziell vorstellen.
Bis zur praktischen Umsetzung wird es jedoch noch etwas dauern: Einem indischen Regierungsvertreter zufolge steht nun eine fünf- bis sechsmonatige juristische Prüfung an. "Wir erwarten, dass das Abkommen innerhalb eines Jahres in Kraft tritt", fügte er hinzu.
Weiteres schon in Planung
Vor dem Hintergrund der aggressiven Zoll- und Handelspolitik der USA und des zunehmenden Machtstrebens Chinas gilt das Abkommen auch als geopolitisch bedeutsamer Schritt.
Zu dem Abschluss der Verhandlungen sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa in die indische Hauptstadt gereist. Beide besuchten dort bereits am Montag auf Einladung von Premierminister Narendra Modi die alljährliche Parade zum indischen Nationalfeiertag.
Indien hat 1,45 Milliarden Einwohner, die EU 450 Millionen. Mit einem nominellen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 3,9 Billionen US-Dollar (3,3 Billionen Euro) ist Indien die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt, die EU kommt mit ihren 27 Mitgliedsländern laut Weltbank auf rund 19,5 Billionen Dollar.
Die EU ist für Indien der zweitgrößte Handelspartner nach China und vor den USA. Umgekehrt ist Indien mit einem Anteil von 2,4 Prozent der neuntgrößte Handelspartner der EU. Zum Vergleich: Wichtigster Handelspartner der EU sind die USA mit 17,3 Prozent, gefolgt von China mit 14,6 Prozent und Großbritannien mit 10,1 Prozent.
Gehandelt werden Fahrzeuge, Treibstoffe, Arzneimittel und Textilien
2024 hat die EU indische Waren im Wert von 71,3 Mrd. Euro importiert, in die andere Richtung waren es 48,8 Mrd. Euro. Im letzten Jahrzehnt hat sich der bilaterale Handel verdoppelt, die Einfuhren in die EU stiegen um 140 Prozent, die Ausfuhren nach Indien um 58 Prozent. Die EU exportiert Maschinen, Fahrzeuge sowie Pharmazeutika und andere Chemikalien nach Indien, umgekehrt sind es neben Maschinen und Chemikalien vor allem Treibstoffe, Erze und Textilien.
2024 haben europäische Unternehmen rund 132 Mrd. Euro in Indien investiert, die EU ist damit der größte ausländische Investor. Über 6.000 Firmen aus der EU sind in Indien präsent.
Österreichische Firmen
Zu den wichtigsten österreichischen Firmen, die in Indien vertreten sind, gehören AT&S, Andritz, Fronius, Wienerberger und RHI. AT&S produziert seit 25 Jahren in Nanjangud Leiterplatten, Plansee aus Tirol betreibt ebenfalls ein Werk und RHI Magnesita erwarb 2023 das Feuerfestgeschäft vom indischen Zementkonzern Dalmia Bharat. Eine besonders enge Verbindung nach Indien hat der Motorradhersteller KTM: In Indien werden nicht nur Zweiräder der Marke gefertigt, seit der Insolvenz gehört KTM dem indischen Partner Bajaj.
Das Abkommen wird zwar nicht so umfassend sein wie jenes, das die Europäische Union zuletzt mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay geschlossen hat.
Angesichts der Größe des indischen Marktes ist es dennoch eines der größten, die bisher vereinbart wurden. Nun wollen die beiden Seite die Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen ausbauen. So ist etwa eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft geplant.
