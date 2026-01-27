"Mutter aller Deals": EU und Indien besiegeln Handelsabkommen

Indien hat 1,45 Milliarden Einwohner, die EU 450 Millionen. Mit einem nominellen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 3,9 Billionen US-Dollar (3,3 Billionen Euro) ist Indien die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt, die EU kommt mit ihren 27 Mitgliedsländern laut Weltbank auf rund 19,5 Billionen Dollar.

Die EU ist für Indien der zweitgrößte Handelspartner nach China und vor den USA. Umgekehrt ist Indien mit einem Anteil von 2,4 Prozent der neuntgrößte Handelspartner der EU. Zum Vergleich: Wichtigster Handelspartner der EU sind die USA mit 17,3 Prozent, gefolgt von China mit 14,6 Prozent und Großbritannien mit 10,1 Prozent.

Gehandelt werden Fahrzeuge, Treibstoffe, Arzneimittel und Textilien

2024 hat die EU indische Waren im Wert von 71,3 Mrd. Euro importiert, in die andere Richtung waren es 48,8 Mrd. Euro. Im letzten Jahrzehnt hat sich der bilaterale Handel verdoppelt, die Einfuhren in die EU stiegen um 140 Prozent, die Ausfuhren nach Indien um 58 Prozent. Die EU exportiert Maschinen, Fahrzeuge sowie Pharmazeutika und andere Chemikalien nach Indien, umgekehrt sind es neben Maschinen und Chemikalien vor allem Treibstoffe, Erze und Textilien.

2024 haben europäische Unternehmen rund 132 Mrd. Euro in Indien investiert, die EU ist damit der größte ausländische Investor. Über 6.000 Firmen aus der EU sind in Indien präsent.

Österreichische Firmen

Zu den wichtigsten österreichischen Firmen, die in Indien vertreten sind, gehören AT&S, Andritz, Fronius, Wienerberger und RHI. AT&S produziert seit 25 Jahren in Nanjangud Leiterplatten, Plansee aus Tirol betreibt ebenfalls ein Werk und RHI Magnesita erwarb 2023 das Feuerfestgeschäft vom indischen Zementkonzern Dalmia Bharat. Eine besonders enge Verbindung nach Indien hat der Motorradhersteller KTM: In Indien werden nicht nur Zweiräder der Marke gefertigt, seit der Insolvenz gehört KTM dem indischen Partner Bajaj.