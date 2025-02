Neue EU-Strategie: Wie die Verteidigung Europas am besten zu erzielen ist

Die Zahlen, die Borrell nennt und die in Brüssel derzeit in allen Hintergrundgesprächen zum Thema herumschwirren, sind tatsächlich schwindelerregend. Rund 500 Milliarden Euro muss Europa in den kommenden Jahren allein in seine militärische Sicherheit investieren. Und an diese Summe schließen sich gleich zwei Fragen an, deren Antworten noch dringend gesucht werden. Erstens, wie sollen diese 500 Milliarden in Zeiten klammer Staatsbudgets und eines mehrjährigen EU-Budgets, um das schon gestritten wird, bevor die offizielle Diskussion – sie ist für das nächste Jahr angesetzt – auch nur begonnen hat? Zweitens: Wie kann Europas Rüstungsindustrie all das geforderte Material liefern? In enger, grenzüberschreitender Kooperation und, anders als bisher, als Rüstung allein Sache der Nationalstaaten war, mit einem gemeinsamen Auftraggeber: Der EU oder der NATO?

Das Geld für diese Aufrüstung, auch da sind sich alle politischen Entscheidungsträger einig, darf nicht wie bisher fast ausschließlich in die Kassen von Rüstungsunternehmen in Übersee fließen. Genauer gesagt, sind es 80 Prozent der zuletzt ohnehin in ganz Europa stark gestiegenen Militärausgaben.