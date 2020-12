EU erkennt Wahl in Venezuela nicht als repräsentativ an

Die EU erkennt die Parlamentswahl in Venezuela ebenso wie die USA nicht als repräsentativ an. Die Abstimmung am Sonntag habe "internationalen Mindeststandards für einen glaubwürdigen Prozess" nicht genügt, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell im Namen der Mitgliedstaaten am Montag. Er verwies dabei auf "die Disqualifizierung und strafrechtliche Verfolgung von Oppositionsführern".