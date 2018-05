Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem: Massenproteste erwartet

Nach Trumps umstrittener Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt eröffnen die USA am 14. Mai ihre Botschaft in der Heiligen Stadt. Palästinenser kündigen Massenproteste an, aber auch Anrainer sind sauer. Eine US-Delegation mit Vize-Außenminister John Sullivan will die US-Botschaft im Jerusalemer Stadtteil Arnona feierlich eröffnen. Es ist der 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels. Auch Präsidententochter Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner werden erwartet. Donald Trump wird nicht nach Jerusalem reisen.