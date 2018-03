Pulverfass Naher Osten: Wem gehört die Heilige Stadt?

Das arabische al-Quds („die Heilige“) und Jerusalem sind heute also Lichtjahre voneinander entfernt; - auch wenn beide Namen die gleiche Stadt bezeichnen, Palästinenser und Israelis sie als ihre Hauptstadt beanspruchen. Volatile Begegnungszone dieser Parallel-Universen ist die 14 Hektar große Altstadt. Besonders an dem Freitag, den Palästinenser-Organisationen zu einem weiteren „Tag des Zorns“ erklärt haben. Der Anlass: 100 Tage sind seit der Trump-Erklärung für ein israelisches Jerusalem vergangen.

Im Laufschritt hetzt an diesem Tag ein Mann im Gewand orthodoxer Juden durch das Damaskus-Tor über eine Treppe in Richtung Klagemauer. Vorbei an Bäuerinnen, die Weinblätter, Thymianreben und Sultaninen von diesen gepflasterten Stiegen beim Damaskus-Tor in schwarze Plastiksäcke räumen. Von dem Mann, der mit seinem Sohn an der Hand vorbei rennt, als ginge es um sein Leben, nehmen sie keine Notiz, obwohl er kurz über einen der Säcke stolpert.

Hinter zahlreichen Barrikaden aus festen Gitterstäben haben israelische Sicherheitskräfte ein noch engeres Netz wie sonst gezogen, um die derzeit aufflammende Gewalt im Schach zu halten. „Hier Dienst zu tun, ist einer der wichtigsten Jobs, den man tun kann, wenn man so wie ich felsenfest an den Staat Israel glaubt“, sagt der 20-jährige Ami stolz. Er ist Teil jener Grenzpolizei, die in Kampfausrüstung in der Via Dolorosa die Stellung hält.

Tausende Muslime, die vom Freitags-Gebet in und vor der al-Aqsa Moschee kamen, sind an diesem Tag an ihm vorbeigezogen. „Palästinenser, die jünger als 60 sind, dürfen nicht zum Beten kommen. Dafür kommen Gläubige aus aller Welt, um uns zu unterstützen. Aus Fernost, aber besonders aus der Türkei,“ erklärt Teyris Dwekat, ein Notar aus der Westbank-Stadt Nablus, warum die türkische Flagge diesen Zug der Gläubigen dominiert: „Es findet ein überregionaler Wettlauf im Kampf um Jerusalem statt, der nun wichtiger ist denn je.“