Erdogans Wahlerfolg vertieft Gräben in der Türkei

Das AKP-Plus von sechs Prozent hat sogar Experten überrascht – die hatten teilweise bereits zu einem Abgesang auf Erdogan angesetzt.

Jetzt wird über seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl im August spekuliert. Ausgesprochen hat sich der Premier dafür noch nicht. Eine von ihm gewünschte Reform des Präsidentenamtes, das dem Staatsoberhaupt mehr Macht einräumte, ist ja gescheitert. Über vorgezogene Parlamentswahlen zur Stärkung seiner Macht wird aber auch gemunkelt.

Es bestehe die Gefahr, dass das Wahlergebnis die Gräben in der Türkei weiter vertieft, so Günay. Erdogan deutete an, rechtlich die Zügel weiter anzuziehen. Es bleibe wenig Spielraum für heikle Fragen der täglichen Politik, wo es wichtig wäre, mit der Opposition an einem Strang zu ziehen – wie etwa dem Friedensprozess mit den Kurden.