Erdogan beleidigt: Türkischer Politiker verhaftet

Kritik an Festnahme

Anlass sollen Äußerungen Özdags bei einem Parteitreffen am Sonntag in Antalya sein. Regierungsnahe Medien zitierten ihn mit dem Satz, in den vergangenen tausend Jahren habe kein Kreuzzug dem türkischen Staat und Volk so viel Schaden zugefügt wie Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Partei AKP.

Politiker anderer Parteien kritisierten die Festnahme.