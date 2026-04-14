Laut ORF-Recherche: Uniqa war an Epstein-Firma "Liquid Funding" beteiligt

Die Epstein-Akten geben immer mehr Einblicke in die Geschäftsaktivitäten des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, der zum Zeitpunkt seiner damaligen Festnahme 2019 ein Privatvermögen von 600 Millionen Dollar aufwies. Recherchen des ORF zufolge betrieb Epstein zu Beginn der 2000er-Jahre gemeinsam mit der österreichischen Uniqa und einer US-Bank eine Wertpapierfirma auf den Bermudas. Das berichtete die ZiB 2 am Dienstagabend.

Epstein betrieb Wertpapierfirma mit der UNIQA

Auf den Bermudas habe zu Beginn der Nullerjahre ein liberales Steuerrecht sogenannte "Schattenbanken" angezogen. Eine davon sei „Liquid Funding“ gewesen. Kurz nach der Gründung 2001 sei Jeffrey Epstein Chef besagter Firma geworden. Epstein sei an der Firma beteiligt gewesen, ebenso Österreichs zweitgrößter Versicherungskonzern, die Uniqa, wie die ORF-Recherchen ergaben. Größter Investor sei der US-Bankenriese Bear Stearns gewesen.