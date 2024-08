England: Demonstrationen gehen zur startenden Fußball-Saison weiter

Nach den schweren rechtsextremen Krawallen in England und Nordirland kommt es auch am Wochenende wieder zu Demonstrationen.

Für Anspannung bei Sicherheitsbehörden sorgt der Start in die Fußball-Saison in England an diesem Wochenende mit Spielen in der zweiten Liga. Befürchtet wird, dass gewaltbereite Fußball-Fans erneut für Ausschreitungen sorgen könnten.

Die Organisation Stand Up to Racism hatte im ganzen Land zu Demos gegen rechte Gewalt aufgerufen. Darunter in London, Portsmouth, Manchester, Cardiff, Oxford und Birmingham.

Während es in England seit Mitte der Woche weitgehend ruhig geblieben war, kam es in der nordirischen Hauptstadt Belfast in der Nacht erneut zu rechtsextremistischen Ausschreitungen. Dabei wurde laut der Zeitung "Belfast Telegraph" versucht, eine Moschee in Brand zu setzen - der Anschlag scheiterte aber. Zudem wurden mehrere Autos in Brand gesetzt.

Etwa Tausend Menschen waren zuvor im Zentrum Belfasts gegen Rassismus und rechte Gewalt auf die Straße gegangen. Ihnen standen Dutzende Migrations-Gegner gegenüber.

Die Polizei in Nordirland geht von einer Beteiligung paramilitärischer Kräfte an den Krawallen aus. In dem britischen Landesteil gibt es auch mehr als 25 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs zwischen Katholiken und Protestanten auf beiden Seiten bewaffnete Splittergruppen. Ziele der Angriffe sind nun aber vor allem muslimische Einrichtungen und Geschäfte.