Zu wenige Löcher im Emmentaler: Die Schweiz plant die Käserevolution

Doch der Emmentaler leidet unter schwindenden Löchern und das ist eine Folge moderner Hygienestandards. Denn für die Lochbildung sind kleine Heupartikel verantwortlich, die sich in der in der Käserei verwendeten Milch einnisten - oder eben nicht mehr. Anders als zu Heidis Zeiten wird die Milch von allen Verunreinigungen befreit - und da gehört auch der Heustaub dazu. Der aber ist der Auslöser für die Bildung von Gasen während der Verkäsung - und diese Gase machen die Löcher.

Ein Schweizer Chemiker und das Geheimnis der Löcher

Seit das - wie könnte es anders sein - ein Schweizer Chemiker vor einigen Jahren herausgefunden hat, beschäftigen sich die Käsemacher also mit den biologischen und technischen Aspekten der Lochherstellung. Für all die Käsemacher in der weiten Welt, also auch in Frankreich oder Österreich, kein Problem. Können sie doch den für die Löcher notwendigen Heustaub einfach zufügen. Da der Emmentaler nach einer schweren Niederlage der Schweiz vor europäischen Gerichten kein lokal geschütztes Produkt mehr ist, kann man auch den ausländischen Großlochkäse Emmentaler nennen - und ihn obendrein nach eigenen Regeln herstellen.