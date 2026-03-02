Nukleare Abschreckung: Macrons neue Pläne für Frankreichs Atomwaffen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will an diesem Montag Pläne zum Ausbau der atomaren Abschreckung seines Landes präsentieren. In der Grundsatzrede am Stützpunkt von Frankreichs Atom-U-Booten will Macron sich außerdem zur Einbeziehung europäischer Partner in Frankreichs nuklearen Schutzschirm äußern. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor zwei Wochen hatte die Debatte über eine stärkere europäische atomare Abschreckung Fahrt aufgenommen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte damals in München, dass er mit Macron Gespräche über eine gemeinsame europäische Abschreckung führe. Macron hatte Deutschland und anderen EU-Partnern solche Gespräche bereits 2020 angeboten.

Frankreich und Großbritannien koordinieren Abschreckung Konkret haben sich bisher Frankreich und Großbritannien im vergangenen Sommer auf eine engere Koordination ihrer nuklearen Abschreckung verständigt. Im Winter waren hohe britische Militärvertreter als Beobachter bei einer Übung der französischen Atomstreitkräfte dabei. Merz sagte nach den Gesprächen mit Macron, er könne sich theoretisch vorstellen, Bundeswehr-Flugzeuge für einen möglichen Einsatz französischer oder britischer Atombomben bereitzustellen. Zu den Ankündigungen von Macron könnte eine Erhöhung der Zahl der französischen Atom-U-Boote oder Kampfjets gehören, von denen Nuklearsprengköpfe abgeschossen werden können. Vor einem Jahr bereits hatte Macron die Schaffung eines vierten Luftwaffenstützpunkts angekündigt, auf dem zwei neue Staffeln mit ungefähr 40 Kampfjets samt Hyperschall-Atomwaffen stationiert werden sollen. Dass Frankreich die Gesamtzahl seiner Atomwaffen erhöhen wird, ist wenig wahrscheinlich.