Video: Macron ruft Trump an, weil dessen Konvoi ihn in New York blockiert

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist nach seinem großen Auftritt in New York, bei dem er die Anerkennung eines Staates Palästina vor der UNO-Vollversammlung verkündete, schnell wieder in der US-Wirklichkeit angekommen: Auf seinem Rückweg zum französischen Generalkonsulat in New York versperrten ihm Polizisten den Weg, wie ein am Dienstag veröffentlichtes Video zeigte. Der Grund dafür: Der Konvoi von US-Präsident Donald Trump sollte freie Fahrt haben.

Macron versuchte zunächst, den Polizisten zu bewegen, ihn dennoch die Straße überqueren zu lassen. "So lange er nicht zu sehen ist, können Sie uns doch rüberlassen", sagte er - ohne Erfolg. Halb genervt, halb amüsiert stützte er sich dann mit den Ellbogen auf das Absperrgitter und rief den Verursacher der Verkehrsstörung an. "Wie geht's dir? Rate, was los ist. Ich muss hier auf der Straße warten, weil deinetwegen alles abgesperrt ist", sagte Macron zu Trump. Sein Umfeld bestätigte später, dass er tatsächlich mit dem US-Präsidenten telefonierte.

Unterhaltung mit Trump Macron nahm dann einen anderen Weg, der ihn etwa eine halbe Stunde lang zu Fuß durch die Straßen New Yorks führte. Dabei unterhielt er sich zunächst weiter mit Trump und schlug ihm ein Gespräch mit Vertretern von Katar über die Lage in Gaza vor. Trump hatte Macrons Bemühen um die Anerkennung eines palästinensischen Staates zuvor scharf kritisiert.