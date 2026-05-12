Junge Deutsche wandern am liebsten nach Österreich aus

Immer mehr Deutsche zieht es ins Ausland. Dabei wird Österreich immer beliebter: Im Länderranking liegt die Schweiz laut dem Statistischen Bundesamt nach wie vor unangefochten auf Platz eins. 329.900 deutsche Staatsbürger leben derzeit dort. Danach folgt aber gleich Österreich: Hier leben Stand heute 239.500 Exil-Deutsche.

Deren Zahl hierzulande wächst allerdings erheblich schneller als in der Schweiz. 2025 zogen mit 6700 Personen sogar mehr Deutsche nach Österreich als zu den Eidgenossen. Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der Deutschen in Österreich damit um 40,5 Prozent, in der Schweiz betrug der Zuwachs 10,7 Prozent.

Spanien bei Älteren beliebt

Vor allem Jüngere zieht es hierher. Unter den in Österreich lebenden Deutschen ist die Mehrheit zwischen 25 und 44 Jahre alt, das mag mit den Studienmöglichkeiten hierzulande zu tun haben. Ältere Deutsche wandern hingegen überproportional oft nach Spanien aus, danach folgen Frankreich, die Niederlande und Belgien.