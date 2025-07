Der Technologie-Unternehmer Elon Musk hat die Gründung einer eigenen Partei verkündet. "Heute wird die Amerika-Partei gebildet, um euch eure Freiheit zurückzugeben", schrieb Musk am Samstag in seinem Onlinedienst X. Die Ankündigung Musks markiert einen vorläufigen Höhepunkt der Fehde zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Tech-Milliardär, der den Wahlkampf Trumps mit Millionen unterstützt hatte.

Im Streit um das Steuergesetz von US-Präsident Trump hatte Musk in den vergangenen Tagen bereits mit der Gründung einer Konkurrenzpartei zu Trumps Republikanern gedroht. Musk hatte am Freitag seine Follower auf X um ihre Meinung gebeten. "Mit einer Mehrheit von 2 zu 1 wollt Ihr eine neue politische Partei, und Ihr sollt sie bekommen", erklärte Musk nun. Der Unternehmer hat bisher radikalliberale sowie rechtspopulistische Standpunkte vertreten.

"Wir leben in einem Ein-Parteien-System"

"Wenn es darum geht, unser Land mit Verschwendung und Korruption in den Bankrott zu treiben, leben wir in einem Ein-Parteien-System, nicht in einer Demokratie", schrieb der Multimilliardär auf X weiter. Dieses System wolle er mit der Gründung der Amerika-Partei herausfordern.