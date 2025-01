Hitlergruß von Elon Musk? Tech-Milliardär wird von Neonazis gefeiert

Hightech-Milliardär Elon Musk hat die Kritik an seiner an den Hitlergruß erinnernde Geste nach der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump zwar als unbegründet zurückgewiesen - in rechten Online-Netzwerken wird er aber dafür gefeiert. "Donald Trump White Power moment", schrieb der Chef einer Neonazi-Gruppe in Australien auf Telegram, wie AFP berichtete. Im Neonazi-Forum Stormfront postete ein Nutzer ein Bild von Musk in dieser Pose mit dem Kommentar "Heil Hitler".