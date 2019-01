Eine ernste Gefahr für Israels Premier Netenyahu

Alles in allem sieht es für Gantz so aus, als sei ein Frieden mit den Palästinensern nicht schnell und einfach greifbar, „aber ein Frieden muss ständig angestrebt werden und ich werde keine Gelegenheit dazu auslassen“. Eine Aussage, die sich mehr noch als an die Palästinenser an die Likud-Wähler der alten Art wandte. An die Rechte, die den Frieden mit Ägypten schloss. Sie ist im heutigen Likud nur noch eine Minderheit. Hier kann Gantz Stimmen abwerben. Und auch die Likud-Führung von Heute dürfte nicht vergessen haben, dass ihre Partei immer die Wahlen verlor, wenn sie gegen Generäle antrat, die als Linke kandidierten und in den Augen der Wähler Israels Sicherheit besser garantierten als der rechte Gegenkandidat. So verlor Netanyahu selbst zwei Mal eine Wahl – gegen Ex-Armeechef Ehud Barak 1999 und gegen Ariel Scharon 2003.