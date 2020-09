Ein Lette wird neuer EU-Handelskommissar

Wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag sagte, soll die Europaabgeordnete Mairead McGuinness neue irische Kommissarin werden, aber für Finanzdienstleistungen zuständig sein. Irland verliert damit das wichtige Handelsressort.

Den Handelsbereich soll Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis aus Lettland übernehmen.



Hogan war Ende August wegen Missachtung von Corona-Regeln zurückgetreten. Er hatte bei einem Heimatbesuch in Irland aus Sicht der irischen Regierung mehrere Pandemie-Auflagen verletzt, darunter Quarantänepflichten und Bewegungseinschränkungen. Die Affäre begann mit einem Dinner in einem Golfclub, an dem etwa 80 Personen teilgenommen hatten - weit mehr als zulässig. Und vorher fuhr er zu seinem Haus, das in einer Sperrzone lag.

Für Irland ist das keine gute Nachricht, da es bei den Brexit-Verhandlungen derzeit in einer denkbar schlechten Position ist.