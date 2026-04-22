Ungarn kriegt wieder Öl – jetzt dreht Putin Berlin den Hahn zu

Einst war die Druschba-Pipeline die größte Versorgungsader für Öl, die Europa hatte. Seit 60 Jahren fließt durch die 4000-Kilometer-Leitung Öl aus Zentralasien und Russland über die Ukraine und Belarus nach Ungarn, die Slowakei, Polen und auch Deutschland.

Spätestens seit Putins Amtsantritt ist die Leitung aber auch geopolitisches Druckmittel. Schon Jahre vor der Invasion der Ukraine drosselte der Kreml gern die Lieferungen durch das Land, um Kiew unter Druck zu setzen – und die Preise zu steigern.

Ukraine und Ungarn gängelten sich gegenseitig

Dieses Spiel spielten auch seine Feinde. Die Ukraine selbst nutzte seit Jänner ein angeblich schwer reparierbares Leck als Begründung, um Putin-Freund Viktor Orbán kein Öl mehr zu liefern. Der eigentliche Grund war aber, dass der beim 90-Milliarden-Kredit der EU für das kriegsgebeutelte Land auf der Bremse stand.

Seit Orbán abgewählt ist, hat sich dieses Problem gelöst. Budapest winkte das Darlehen durch, nun fließt wieder Öl. Dafür hat nun plötzlich Deutschland ein Problem: Just am Mittwoch – da gab Brüssel das Milliardendarlehen für Kiew frei – hieß es plötzlich: Jetzt dreht Putin den Deutschen den Ölhahn zu.