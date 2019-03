Druck auf CDU-Chefin: Homosexuelle in Union für Entschuldigung

Politiker von FDP, Grünen und Linker übten scharfe Kritik an Kramp-Karrenbauer, die im Fasching (in Deutschland je nach Region Karneval oder Fastnacht genannt) wiederholt als verkleidete Närrin für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger nahm die Parteichefin am Wochenende hingegen in Schutz. "Ey Leute, das ist ne Fasnachts-Nummer. Mir geht diese Empörungskultur so was auf den Keks. Es nervt!", twitterte er.