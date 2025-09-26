Nach Dänemark: Auch Drohnen in Schleswig-Holstein gesichtet

„Selbstverständlich gehen wir in Schleswig-Holstein auch in diesem Fall jedem Verdacht auf Spionage- und Sabotage nach und sind in diesem Bereich weiterhin sehr wachsam“, erklärte die Ministerin. Aufgrund der jüngsten Vorkommnisse in Dänemark und anderen europäischen Ländern befinde sich das Land in intensiver Abstimmung mit dem Bund und der Bundeswehr, sagte die CDU-Politikerin weiter. Der Ausbau der Drohnenabwehr sei eine gesamtstaatliche Aufgabe. Die Landespolizei verstärke ihre Fähigkeiten in diesem Bereich bereits deutlich, auch in Abstimmung mit den anderen norddeutschen Ländern. „Weitere Einzelheiten können aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht genannt werden“, hieß es in der Erklärung der Ministerin weiter.