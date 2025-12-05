Groß und militärisch: Drohnenalarm während Selenskij-Besuch

Die irischen Streitkräfte haben nach Berichten über Störungsversuche durch militärisch anmutende Drohnen beim Anflug der Maschine von Wolodimir Selenskij von einem "sicheren und erfolgreichen" Besuch des ukrainischen Präsidenten gesprochen. "Einzelheiten mutmaßlicher Vorfälle" würden nicht kommentiert, teilten die Defence Forces der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit.

Groß und militärisch: Drohnen drangen in Flugverbotszone ein

Das Portal TheJournal und die Irish Times hatten unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, dass während der Anreise Selenskijs am vergangenen Dienstag Drohnen in die Flugverbotszone eingedrungen sein sollen. Diese seien von einem Schiff der irischen Navy entdeckt worden, hätten ihre Lichter angehabt und groß und militärisch ausgesehen. Selenskijs Regierungsflieger sei zu dem Zeitpunkt allerdings schon an dem Bereich vorbeigeflogen, in dem die Drohnen aufgetaucht seien.