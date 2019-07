Dringend gesucht: Frauen für EU-Machtzirkel

Johannes Hahn kommt allein. Und eine Frau ist der EU-Kommissar aus Österreich auch nicht.

Was bedeutet: Die Forderungen der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gehen in Österreich gleich einmal ins Leere.

Die neue Kommissionschefin muss sich ihr insgesamt 28-köpfiges Kollegium zusammensuchen – je einen Vertreter aus einem EU-Mitgliedsstaat (außer Deutschland, weil von der Leyen ihr Land in der Kommission bereits vertritt). Dieses Team der Kommissare, so versprach es die bald mächtigste Frau in der EU, soll gleich viele Frauen haben wie Männer. „Wir repräsentieren die Hälfte der Bevölkerung, wir wollen unseren fairen Anteil“, hatte sie in ihrer programmatischen Rede am Dienstag noch einmal beteuert. Der ersten Frau an der Spitze des mächtigen europäischen Gremiums ist es ernst: Europa muss weiblicher werden.