"Der Tag X" würde kommen - davon war die fast zwanzig junge Männer fassende rechtsextreme Gruppe der "Sächsischen Separatisten" überzeugt. Dann würde verhasste liberale Demokratie, die bisherige Ordnung in Deutschland zusammenbrechen. Und dann wollten sie losschlagen, nachdem sie seit Wochen und Monaten an Kampsport- und Schießübungen teilgenommen hatten. Große Teile des Bundeslandes Sachsen wollten sie mit Waffengewalt unter ihre Kontrolle bringen, einen eigenen, eine Art Nazi-Staat errichten. Diesen Vorwurf brachte die deutsche Bundesanwaltschaft ein.

Am Oberlandesgericht Dresden begann am Freitagvormittag der Prozess gegen acht Mitglieder der militanten Neonazi-Gruppe. Die Männer sollen sich wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung, Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens und weiterer Anklagepunkte verantworten. Das Gericht hat nach Prozessbeginn zunächst 67 weitere Verhandlungstermine angesetzt.