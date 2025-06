Polen: Donald Tusk gewinnt Vertrauensabstimmung im Sejm

Die Koalition hielt vorab eine stabile Mehrheit von 242 der 460 Sitze, weshalb der positive Ausgang für Tusk erwartet worden war. Dennoch war die Vertrauensfrage nicht ohne Risiko, bei einem Scheitern hätte Tusk zurücktreten müssen. In seiner Regierungserklärung hatte er vorab um erneutes Vertrauen gebeten.

Am Mittwochnachmittag sprach der Sejm Premierminister Donald Tusk das Vertrauen aus; Die Drei-Parteien-Koalition kann damit weiterregieren. 243 Abgeordnete stimmten für die Regierung, 210 dagegen, 0 enthielten sich. Die Koalitionsparteien unterstützten Tusk, während die lauteste Kritik von den rechten Parteien Konfederacja und PiS kam. PiS-Fraktionschef Mariusz Błaszczak erklärte: „Jeder Tag mit Tusk ist ein schlechter Tag für Polen.“

Der Sejm ist das Unterhaus des polnischen Parlaments und hat eine wichtige Rolle in der Gesetzgebung. Er ist zusammen mit dem Senat (Oberhaus) für die Verabschiedung von Gesetzen verantwortlich, und zählt 460 Abgeordnete. Der Sejm hat eine lange Geschichte; mit Wurzeln, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen, zählt er zu den ältesten Parlamenten der Welt.

„Dies ist kein Tag, an dem man lange, blumige Reden erwarten würde“, sagte Tusk und zog eine erste positive Bilanz seiner Regierung. Themen waren Verteidigungsausgaben, Maßnahmen gegen Visa-Missbrauch und Sicherung der Ostgrenze. Er räumte aber auch Kommunikationsmängel ein und kündigte eine Umstrukturierung der Regierung für Juli an, bei der es "neue Gesichter" geben werde.

Tusk warnte vor den Folgen einer geschwächten Regierung durch Präsident Nawrocki, der Vetos nutzen könnte, um Reformen zu blockieren. Ein Scheitern würde die Rückkehr der PiS sowie eine radikale, rechte Wende bedeuten. Er appellierte an Bevölkerung und Koalitionspartner: „Die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen schmälern unsere Verantwortung nicht. (...) Wir haben noch mehr Verantwortung“.

Parallel zur Debatte im Plenarsaal eskalierte auch die Auseinandersetzung auf der Plattform X (ehemals Twitter). Besonders häufig wurde Tusk dafür angegriffen, nach seiner Regierungserklärung nicht im Saal geblieben zu sein. Der PiS-Abgeordnete Paweł Rychlik warf ihm vor, sich der direkten Konfrontation zu entziehen. Darauf reagierte Elżbieta Gelert (KO) mit einem scharfen Konter an die Opposition: „Und ich wollte fragen, wo du um 9 Uhr morgens warst“, in Anspielung auf das Fernbleiben zahlreicher PiS-Abgeordneter während Tusks Rede.

Trotz heiserer Stimme ging Tusk auf die Fragen ein, griff besonders die Entwicklung der Waffenproduktion nochmal auf. Diese werde dazu führen, dass Polen, was wichtigste Munitionsarten angehe, innerhalb von drei Jahren autark sein sollte, so Tusk. Während dieser zweiten Rede war der Saal weniger ruhig, von den Parlamentsbänken gab es vermehrte Zwischenrufe, gegen halb Fünf kam es zu einem größeren Aufruhr nach einem Seitenhieb Tusks zu PiS. Weitere Themen waren Migration, der Green Deal und verstärkte Grenzkontrollen.

Die Diskussion war langwierig und inhaltlich vielfach redundant. Statt sachlicher Auseinandersetzung dominierten provokative und teils beleidigende Töne. So nannte der Abgeordnete Michał Wójcik (PiS) die amtierende Regierung etwa „Hunnen der polnischen Politik“.

Nawrocki, ein parteiloser Historiker und Vertrauter von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski , will diesen Kurs offenbar mit noch größerer Härte fortsetzen. Er kündigte „starken Widerstand aus dem Präsidentenpalast“ gegen Tusk an.

Der ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk führt seit Ende 2023 als polnischer Premierminister eine Mitte-Links-Koalition aus drei Parteien. Als überzeugter Pro-Europäer, Verfechter eines liberalen Abtreibungsrechts und Verteidiger des Rechtsstaats steht er für ein modernes, westlich orientiertes Polen; das Gegenteil des neu gewählten Präsidenten Karol Nawrocki. Hauptziel seiner Regierung ist es, die von der PiS-Regierung zwischen 2015 und 2023 verursachten Schäden am Rechtsstaat rückgängig zu machen. Präsident Andrzej Duda aus der PiS hat entsprechende Gesetzentwürfe bislang blockiert.

Wie riskant war die Vertrauensfrage für Tusk?

Trotz knapper Mehrheit war es riskant für Tusk, die Vertrauensfrage zu stellen. Hätte Tusk die Abstimmung verloren, müsste seine Regierung zurücktreten. In diesem Fall könnte Nawrocki einen neuen Regierungschef ernennen und eine regierungsfähige Alternative zur derzeitigen Drei-Parteien-Koalition bilden, etwa durch Berufung eines parteilosen Technokraten oder eines PiS-nahen Politikers.

Wenn Nawrocki keinen Kandidaten mit parlamentarischer Mehrheit durchgesetzt hätte, wäre das Vorschlagsrecht zurück an den Sejm gegangen. Gelänge auch dort keine Einigung innerhalb bestimmter Fristen, könnte es zur Auflösung des Parlaments kommen. Ein anhaltender Patt oder eine gescheiterte Regierungsbildung hätte letztlich in vorgezogenen Neuwahlen münden können. Tusk ging mit der Vertrauensfrage also ein Risiko ein.