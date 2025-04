Kehrtwende um 180 Grad: Was Trump zu seiner Zollbremse bewegt hat

Kein Wunder. Die Riege aus „Leuten“ wie Elon Musk, Jeff Bezos oder Marc Zuckerberg hat in den vergangenen Tagen zusammen mehr als 200 Milliarden Dollar an Vermögen verloren. Finanz- und USA-Expertin Monika Rosen sagt dazu: „Ich kann mir gut vorstellen, dass die Tech-Milliardäre begonnen haben, Trump ihre persönlichen Verluste übel zu nehmen.“

Was hat den US-Präsidenten zu seiner plötzlichen Kehrtwende bewogen? Die aufgekommene parteiinterne Kritik, der Blick auf die fallenden Kurse an der Wall Street? Wütende Anrufe seiner Förderer? Die Angst vor sinkenden Beliebtheitswerten? Oder doch ein wenig eigene Nervosität?

Noch am Montag, anlässlich des Besuchs von Israels Premier Benjamin Netanjahu i m Weißen Haus, wischte Trump das neu aufgekommene Gerücht über ein Aussetzen der Zölle vom Tisch: „Das kommt für uns nicht in Frage.“ Um genau das zwei Tage später zu verordnen.

China im Käuferstreik

Die letzte Auktion für diese „US-Treasuries“ vor Trumps Zollschwenk verlief relativ schlecht. Maßgebliche Investoren übten sich aufgrund der massiven Unsicherheit im aufkommenden Handelskrieg mit China in ungewohnter Zurückhaltung. Sofort schnellten die Zinsen, die die USA den größten Auslandsgläubigern wie China, Japan oder Großbritannien bieten müssen, damit sie die US-Staatsanleihen kaufen, in die Höhe. Rosen sagt: „Ein Zusammenhang liegt auf der Hand. Aber die Chinesen brauchen dazu gar keine US-Anleihen verkaufen. Es reicht schon, wenn sie keine neuen Anleihen kaufen, also in Käuferstreik treten.“ Seit Trumps Zollschwenk sinken die Zinsen („Renditen“) wieder.

36.000 Milliarden US-Dollar

Das ist hoch relevant. Denn bei einem Schuldenstand der USA von 36.000 Milliarden Dollar kostet jeder Zehntelprozentpunkt an höheren Zinsen bei der Refinanzierung des Schuldenbergs sofort ein paar Milliarden. Das musste auch Trump beunruhigen, lautet die These.

Finanzmarktexperte Peter Brezinschek sieht das so. Und sagt: „Die Finanzierung der US-Wirtschaft und vor allem auch des US-Pensionssystems sind massiv von der Entwicklung auf dem Kapitalmarkt abhängig. Dazu sind die Inflationserwartungen für 2025 auf fünf Prozent gestiegen. Wenn Trump den Amerikanern erklären müsste, dass ihre Ersparnisse und Pensionen dahin schmelzen, hätte er bald Umfragewerte wie Joe Biden.“